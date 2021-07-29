На Курилах один из самых активных вулканов выбросил пепел на высоту 2 км (фото)

На Курилах один из самых активных вулканов выбросил пепел на высоту 2 км (фото)

Вулкан Эбеко проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

На вулкане Эбеко, который является одним из самых активных вулканов Курильских островов, в Сахалинской области (РФ) произошел выброс пепла высотой 2 км. Шлейф пепла растянулся от вулкана на 10 км в южном направлении.

Об этом говорится на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

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Известно, что столб пепла вулкан выбросил на острове Парамушир 29 июля. По информации специалистов, шлейф пепла растянулся в южном направлении на 10 км от вулкана.

Установлено оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко — действующий вулкан на острове Парамушир высотой 1156 метров. Это один из самых активных вулканов Курильских островов. Он активизировался в середине ноября 2016 года.

Как сообщалось, вулкан Синабунг активизировался на индонезийском острове Суматра. Столб дыма поднялся на 4,5 километра.

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Новости мира: вулкан Синабунг активизировался на индонезийском острове Суматра

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