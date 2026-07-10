На курортах Европы стремительно распространяются смертельная болезнь: что угрожает туристам

Комары

Реклама

Популярные туристические страны Европы столкнулись с ростом случаев опасных инфекций, передаваемых из-за укусов комаров. Медики предупреждают, что некоторые вирусы могут вызвать тяжелые осложнения, включая поражение нервной системы и смерть.

Об этом пишет " Mirror».

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Италии, Франции, Испании, Португалии, Греции, Румынии и Северной Македонии. Именно эти страны остаются одними из самых популярных направлений летнего отдыха. Специалисты отмечают, что аномальная жара создала идеальные условия для активного размножения комаров, являющихся переносчиками опасных инфекций.

Реклама

Какие болезни представляют наибольшую опасность

Среди наиболее опасных инфекций медики называют:

вирус Западного Нила;

лихорадку денге;

чикунгунью.

По данным медиков, большинство инфицированных переносит заболевание легко или вообще без симптомов. Однако в отдельных случаях инфекции могут вызвать менингит, энцефалит, поражение головного мозга, сильную боль в суставах, потерю зрения, паралич и даже смерть.

Особую тревогу вызывает вирус Западного Нила. По сообщениям европейских медиа, только в Италии в этом сезоне уже зафиксированы десятки смертельных случаев.

Эксперты связывают увеличение количества случаев с глобальным потеплением.

Реклама

«Глобальное потепление, вызванное изменением климата, означает, что переносчики болезней, распространяющих малярию и лихорадку денге, могут осваивать новые регионы, а вспышки заболеваний будут возникать там, где люди не имеют иммунитета, а системы здравоохранения к этому не готовы», — объяснила профессор Рейчел Лоу из Барселоны.

По ее словам, более длинные и жаркие летние сезоны будут только способствовать дальнейшему распространению опасных инфекций.

Как уберечься туристам

Врачи советуют отдыхающим максимально защищаться от укусов комаров. Для этого рекомендуют пользоваться репеллентами, носить одежду с длинными рукавами в вечернее время, устанавливать москитные сетки и избегать мест со скоплением стоячей воды.

Специалисты отмечают, что в случае появления высокой температуры, сильной головной боли, сыпи или боли в суставах по возвращении с отдыха необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Своевременная диагностика значительно снижает риск развития опасных осложнений.

Реклама

Напомним, из-за продолжения теплого сезона в Украине ожидается нашествие комаров, поскольку насекомые успевают дать больше поколений. По словам энтомолога Виктора Шпарика, теплый период для них может увеличиться на месяц и больше. Прежде со всплеском численности столкнутся южные области — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская — и центральные регионы Украины, где есть водоемы.

Новости партнеров