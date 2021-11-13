На курорте в Египте ядовитые скорпионы убили троих человек и ужалили еще около 450 людей

На курорте в Египте ядовитые скорпионы убили троих человек и ужалили еще около 450 людей

Жителям курортного города и отдыхающим рекомендуют не выходить на улицу, а особенно в парки.

Сильные штормы принесли в курортный город Асуан на юге Египта ядовитых скорпионов. От их укусов уже умерли три человека. Еще около 450 человек были ужалены, но выжили.

Об этом агентству Al-Ahram сообщил представитель Министерства здравоохранения Египта, передает BBC.

В пятницу, 12 ноября, в районе реки Нил были сильные ливни, град и гроза. Именно непогода и принесла в город скорпионов. А еще часто после таких природных явлений наблюдается и массовое появление змей.

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Власти страны уже направили дополнительные дозы противоядия в медицинские центры в селах и городах вблизи гор и пустынь. В то же время медики не спешат делать массовую прививку населения, чтобы сэкономить дозы для экстренных случаев. Призывают людей оставаться дома, избегать мест с деревьями и быть осмотрительными.

В Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов. Скажем, яд черного жирохвоста может убить человека менее чем через час. После ужаления наблюдается затруднение дыхания, подергивание мышц, а также необычные движения головы.

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