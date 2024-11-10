Митингующие требовали, чтобы власти признали войну на Курщине и эвакуировали людей из Суджи.

Сбежавшие от войны жители Суджи 10 ноября провели митинг в Курске.

Об этом сообщают РосСМИ.

Несколько десятков человек собрались на Красной площади в Курске 10 ноября. К протестующим вышел представитель администрации Курской области по вопросам внутренней политики Анатолий Дроган.

Представитель администрации Курской области по вопросам внутренней политики Анатолий Дрога потребовал от жителей Суджи покинуть Красную площадь и перейти в общественную приемную для составления коллективного обращения. Однако митингующие отказались. Одна из них сказала: «Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать, какая нам разница, мы все равно вне дома».

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле считают, что диалог с США начнется после вступления Дональда Трампа в должность 20 января. Россия готова к мирным переговорам с Украиной, если ВСУ покинут Курскую область.

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