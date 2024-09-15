На Курщине гражданские массово сдают "кадыровцев" ВСУ — Нацпротив

В Курской области гражданские передают информацию ВСУ о местонахождении "кадыровцев" и военных объектах противника.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что все большее количество россиян — как гражданских, так и военных, идут на сотрудничество с Силами Обороны Украины. Сообщения о кадыровцах в Курской области стали просто массовыми.

"Так же почти за каждым результативным ударом вглубь временно оккупированных территорий стоят люди, которые предоставляют информацию о позициях ПВО, складах боеприпасов или перемещении российских подразделений. Случаются и более интересные случаи. Так, 31 августа 2024 года появилась новость о том, что на Курском направлении подразделения ВСУ сбили очень интересную цель - редкий разведывательно-ударный БПЛА "Орион", такой себе российский "Байрактар" на минималках. По данным из открытых источников, всего таких дронов было произведено до 30 штук, причем не менее 6 было сбито (без учета курского), уничтожение подтверждено визуально", - говорится в сообщении.

Стоимость их не сообщается, но общие инвестиции в этот проект уже составили около $30 млн.

"К уничтожению этого "Ориона" приложились сами россияне. Информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов и связан с «Кронштадтом». Некоторое время назад этот человек вышел на контакт с представителями определенных подразделений Сил обороны Украины и предложил предоставить данные о БПЛА, системе управления и подготовки персонала", - добавляют в Нацсопротивлении.

Напомним, в американском ISW оценили, хватит ли россиянам сил выбить ВСУ из Курской области.

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