На Курщине продолжаются маневровые бои с обеих сторон — военный обозреватель

На Курщине продолжаются маневровые бои по обе стороны.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

"Там, где враг прорвался и засел — закрепляться не даем и по возможности выбиваем. Думаю, что если и не удастся полностью выбить врага, а также сделать зачистку, то хотя бы вернуть под контроль 30-40-50% утраченных позиций", — говорится. в сообщении.

"Но следует понимать, что там такая игра в маневры... Оккупант ожидаемо хочет задушить массой, но наши воины были к этому готовы", — добавил он.

Плацдарм оперативно-тактического масштаба в Курщине продолжает выполнять свою роль.

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