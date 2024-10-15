На Курщине продолжаются маневровые бои с обеих сторон — военный обозреватель

На Курщине идет игра в маневры.
На Курщине продолжаются маневровые бои по обе стороны.
Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
"Там, где враг прорвался и засел — закрепляться не даем и по возможности выбиваем. Думаю, что если и не удастся полностью выбить врага, а также сделать зачистку, то хотя бы вернуть под контроль 30-40-50% утраченных позиций", — говорится. в сообщении.
"Но следует понимать, что там такая игра в маневры... Оккупант ожидаемо хочет задушить массой, но наши воины были к этому готовы", — добавил он.
Плацдарм оперативно-тактического масштаба в Курщине продолжает выполнять свою роль.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Они первыми ворвались на курку! МЕДВЕДЬ РАССКАЗАЛ детали ОПЕРАЦИИ, ШОКИРУЮЩИЕ
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