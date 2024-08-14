На Курщине вторично за ночь объявлена воздушная тревога: названная причина

Местные жители смущены.
В ночь на 134 августа 2024 года в Курской области России была объявлена воздушная тревога из-за атаки неизвестных дронов.
Местные жители сообщили о звуках взрывов и якобы "работе ПВО".
"В Курской области силы ПВО отражают атаки со стороны ВСУ, сбиты 4 украинских ракеты", — заявили представители местных властей.
Однако позже в области снова была объявлена воздушная тревога.
Ранее в МИД Украины назвали цель операции в Курской области.
Читайте также:
- В Дарьиной Курской области сняли российский флаг (видео)
- РФ готовит контрудар на Курщине: сколько войск стянул враг
- Операция в Курской области: нардеп ответил, какова ее цель
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.