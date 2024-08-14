На Курщине вторично за ночь объявлена воздушная тревога: названная причина

В ночь на 134 августа 2024 года в Курской области России была объявлена воздушная тревога из-за атаки неизвестных дронов.

Местные жители сообщили о звуках взрывов и якобы "работе ПВО".

"В Курской области силы ПВО отражают атаки со стороны ВСУ, сбиты 4 украинских ракеты", — заявили представители местных властей.

Однако позже в области снова была объявлена воздушная тревога.

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Ранее в МИД Украины назвали цель операции в Курской области.

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