На Курской АЭС ввели дополнительные режимные меры: при чем здесь ВСУ

Россияне боятся того, что украинские Силы обороны прорвутся к Курской АЭС, поэтому вводят дополнительные ограничения.

В среду, 28 августа, в Курской области ужесточились режимные мероприятия в Курчатовском районе. В частности, там ограничен въезд.

Об этом сообщил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В этой связи, а также с целью обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением этого решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", – говорится в сообщении.

Свободный доступ в Курчатов получат жители, имеющие соответствующую регистрацию. Те, кто не имеет прописки, но работает в городе, могут получить специальные пропуски.

Ужесточенный контроль теперь будет и на Курской АЭС, и на строительстве АЭС-2.

"Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны использовать альтернативные маршруты объезда", – добавили российские власти.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин обвинил ВСУ в попытке в ночь на 22 августа атаковать Курскую АЭС.

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