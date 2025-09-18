На латвийском побережье обнаружили обломок российского дрона: подробности инцидента

Обломок российского дрона «Гербера» Фото Вооруженные силы Латвии

На западе Латвии , на побережье, нашли хвостовую часть дрона. На место происшествия выехала группа по обезвреживанию недетонированных боеприпасов, чтобы провести анализ объекта.

Об этом сообщили вооруженные силы Латвии в соцсети X.

«Сегодня на пляже в Варвской волости Вентспилского края обнаружена вынесенная морем хвостовая часть дрона», — говорится в сообщении.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс позже сообщил , что в обломке не нашли взрывчатой части. После предварительной экспертизы установили, что это хвостовая часть от российского дрона-приманки типа Гербера.

"Можем подтвердить, что обломок дрона, который сегодня вынесло с моря, является хвостовой частью российского дрона-приманки "Гербера"", - заявил Спрудс.

Он добавил, что военные специалисты подтвердили, что объект, обнаруженный на пляже, не представляет угрозы.

Российские провокации у границ НАТО

Находка в Латвии — это лишь очередной эпизод в серии инцидентов с российскими дронами у ставших серьезной проблемой границ стран НАТО. Россия использует беспилотники как элемент гибридной войны, тестируя реакцию противовоздушной обороны и пытаясь запугать соседей. По словам военных экспертов, обломки, находящиеся на территориях стран Альянса, могут являться как случайностью, так и частью сознательной провокации.

Провокационные полеты российских дронов над странами НАТО уже стали серьезной проблемой. Ранее российские дроны залетали в Румынию , а Бухарест выступил с серьезным заявлением по поводу нарушения воздушного пространства страны-члена НАТО. Подобные инциденты создают напряжение и заставляют страны Североатлантического союза искать новые пути противодействия.

Кроме этого, дроны РФ пролетали над Польшей , что также расценивается как провокация. В ответ на рост угрозы Украина и Польша решили создать общую группу по беспилотным летательным аппаратам. Эта инициатива направлена на усиление сотрудничества в борьбе с российскими дронами и обмен опытом, что критически важно для обеспечения безопасности в регионе.

Помимо реальных инцидентов, Россия также использует дезинформацию . Недавно РФ распространила фейк об «украинском дроне» в Литве. Целью такой лжи является раскол между странами-союзниками, перевод ответственности за провокации на Украину и попытка ее дискредитации.

Российская агрессия заставила европейские страны усилить свою обороноспособность. В частности, в ответ на угрозу Европа готовит новый «железный занавес» , включающий создание миллионов минных полей вдоль границ с Россией. Этот шаг свидетельствует о готовности стран противодействовать возможной наземной агрессии и обеспечить защиту своих границ.