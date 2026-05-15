На лайнере с хантавирусом завершили эвакуацию пассажиров: есть ли риск заражения

Хантовирус / © Associated Press

Операция по эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondus, на котором зафиксирована вспышка хантавируса , успешно завершена. Более 120 человек уже вернулись в свои страны или находятся под наблюдением на пути домой, в то время как экипаж остается на борту.

Об этом заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреес, сообщает «Суспільне».

Состояние экипажа и дальнейший маршрут судна

По данным ВОЗ, капитан Ян Доброговски вместе с 26 членами экипажа остаются на судне. Ожидается, что лайнер пришвартуется в Нидерландах в понедельник. В настоящее время среди лиц, остающихся на борту, симптомов заболевания не выявлено.

«По состоянию на сегодняшний день в ВОЗ поступило сообщение о 10 случаях, в том числе три летальных, среди которых восемь человек с лабораторно подтвержденным диагнозом инфицирования вирусом Андес и два возможных случая. Со 2 мая о новых летальных случаях не сообщалось», — сообщил Тедрос Аданом Гебреесус.

Гендиректор организации предупредил, что из-за длительного инкубационного периода хантавируса, который может занять до шести недель, в ближайшее время возможна регистрация новых больных среди эвакуированных пассажиров.

Однако он подчеркнул, что это не будет свидетельством расширения вспышки, а наоборот — подтвердит эффективность тестирования и контроля со стороны правительств. По официальной оценке ВОЗ, риск распространения хантавируса в результате инцидента на MV Hondus для мирового сообщества сейчас оценивается как низкий.

На круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пять граждан Украины. По предварительной информации, они члены экипажа, однако среди подтвержденных больных украинцев нет.

Во Франции все контактные лица пациентов с хантавирусом получили отрицательные тесты, однако остаются в изоляции из-за длительного инкубационного периода и высокого риска болезни.

