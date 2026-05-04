На лайнере со смертельным вирусом обнаружили украинцев: что известно об их состоянии

На круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пять граждан Украины. По предварительной информации, они члены экипажа, однако среди подтвержденных больных украинцев нет.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило "Суспільному".

По данным МИД, посольство Украины в Нидерландах пока не получало обращений по поводу пострадавших или погибших граждан Украины на борту судна. Украинские дипломаты также уточняют информацию через компанию-оператора лайнера.

«По сообщению посольства Украины в ЮАР, местные службы страны пребывания проинформировали, что граждан Украины среди лиц, у которых был подтвержден хантавирус, нет. По имеющейся информации, подтверждены шесть случаев заражения хантавирусом — пять граждан Нидерландов и один гражданин Великобритании, из которых три летальных», — сообщили в МИД.

Позже в министерстве уточнили, что компания-оператор MV Hondius подтвердила посольству Украины в Нидерландах: на судне находятся пять украинцев среди членов экипажа. По состоянию на 4 мая, данных о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет.

Всего на борту лайнера находятся 149 человек, являющихся гражданами 23 стран.

«Посольство поддерживает контакты с представителем компании-оператора. Ситуация находится на особом контроле МИДа и посольства Украины в Нидерландах», — отметили в ведомстве.

По данным Sky News, после вероятной вспышки хантавируса на лайнере скончались три человека. Среди них супруги из Нидерландов. Еще несколько человек заболели, в том числе британский гражданин и члены экипажа.

Сейчас MV Hondius стоит на якоре возле Праи – столицы Кабо-Верде. Пассажиры остаются на борту, чтобы не создавать риска для местного населения.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус – это инфекция, которую переносят грызуны. Человек может заразиться, в частности во время вдыхания частиц зараженной мочи, экскрементов или слюны животных.

Вирус может поражать легкие или почки. Специфических лекарств против хантавируса нет, поэтому лечение обычно направлено на поддержание состояния пациента и борьбу с осложнениями

