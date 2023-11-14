На ливано-израильской границе обостряются военные действия — Reuters

Лидер террористической "Хезболлы" заявляет, что ливанский фронт "останется активным".
Военные действия на ливано-израильской границе обострились, продолжающиеся несколько недель, обострились.
Об этом пишет Reuters.
По данным западных журналистов, жертвы растут с обеих сторон. Соответствующая ситуация "подпитывает обеспокоенность по поводу расширения конфликта между Израилем и ливанской группой "Хезболла", которую поддерживает Иран ".
Организация первой службы реагирования, которая связана с Движением "Амаль", которое является союзником "Хезболлы", заявляет, что израильские удары унесли жизни двух человек на юге Ливана в понедельник, 13 ноября.
Хезболла ведет перестрелку с израильскими войсками после того, как ее палестинский союзник ХАМАС начал войну с Израилем 7 октября. Эти перестрелки являются величайшим насилием на границе со времен лунной войны Израиля и "Хезболлы" 2006 года", — говорится на сайте информационного агентства.
Издание напоминает, что лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил в субботу, 11 ноября, что ливанский фронт "останется активным". Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 13 ноября, предупредил "Хезболлу" не расширять свои атаки.
"Это игра с огнем. На огонь будет отвечать гораздо более сильным огнем. Они не должны испытывать нас, потому что мы лишь немного продемонстрировали свою силу", — сказал он.
Напомним, в Госдепе США считают, что Израиль пытается снизить количество жертв среди гражданских в Секторе Газа.
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