На ливано-израильской границе обостряются военные действия — Reuters

Военные действия на ливано-израильской границе обострились, продолжающиеся несколько недель, обострились.

Об этом пишет Reuters.

По данным западных журналистов, жертвы растут с обеих сторон. Соответствующая ситуация "подпитывает обеспокоенность по поводу расширения конфликта между Израилем и ливанской группой "Хезболла", которую поддерживает Иран ".

Организация первой службы реагирования, которая связана с Движением "Амаль", которое является союзником "Хезболлы", заявляет, что израильские удары унесли жизни двух человек на юге Ливана в понедельник, 13 ноября.

Хезболла ведет перестрелку с израильскими войсками после того, как ее палестинский союзник ХАМАС начал войну с Израилем 7 октября. Эти перестрелки являются величайшим насилием на границе со времен лунной войны Израиля и "Хезболлы" 2006 года", — говорится на сайте информационного агентства.

Издание напоминает, что лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил в субботу, 11 ноября, что ливанский фронт "останется активным". Между тем, премьер -министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 13 ноября, предупредил "Хезболлу" не расширять свои атаки.

"Это игра с огнем. На огонь будет отвечать гораздо более сильным огнем. Они не должны испытывать нас, потому что мы лишь немного продемонстрировали свою силу", — сказал он.

Напомним, в Госдепе США считают, что Израиль пытается снизить количество жертв среди гражданских в Секторе Газа.

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