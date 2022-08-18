На Лунинецком аэродроме Беларуси расширяют территорию, несмотря на повышенный уровень радиации

В Беларуси, в Брестской области, на Лунинецком аэродроме расширяют территорию.

Однако, как сообщает белорусское издание "Радио Свобода", дело это опасное из-за повышенного уровня радиоактивного загрязнения.

Издание также опубликовало свежие спутниковые снимки аэродрома в Лунинце, сделанные 7 августа компанией Planet Labs.

"На аэродроме видны значительные расширения территории: валят лес, сносят старые ангары и расчищают площадки под строительство новых объектов. Само по себе строительство уже вызывает интерес, работы как известно, начались не вчера, а еще в апреле, но важнее, что ведутся они на территориях с повышенным уровнем радиоактивного загрязнения", – сообщает источник.

Бывший научный сотрудник Академии наук Беларуси Сергей Бесараб отметил, что Лунинец находится в зоне с плотностью загрязнения 0,5-1 Кюри/км².

"Та самая древесина, которую валят, содержит превышение Цезия-137, а точнее, по словам химика, лес вокруг аэродрома имеет уровень загрязнения в ~200 Бк/кг (то есть уже не норма). Почвы здесь бедные, леса преимущественно сосновые, поэтому цезий прекрасно выщелачивается из почвы и накапливается в древесине. А из такой сосновой древесины радионуклиды при сгорании отлично переходят в легко усваиваемую через легкие человека форму. О радиационном контроле пиломатериала даже и говорить не идет", — пишет Бесараб.

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