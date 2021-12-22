На Мадагаскаре глава МВД плыл к берегу 12 часов после аварии вертолета

На Мадагаскаре глава МВД плыл к берегу 12 часов после аварии вертолета

Почему упал вертолет, выясняют специалисты.

На Мадагаскаре министр внутренних дел Серж Желе спасся после того, как его вертолет разбился над морем.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 декабря.

Чиновник с двумя сотрудниками службы безопасности исследовал место, где накануне затонул пассажирский катер. Почему именно упал вертолет, пока неизвестно. Однако выжить повезло и офицерам, и главе ведомства.

Министр внутренних дел использовал оторванное сиденье от вертолета в роли лодки. Он 12 часов подряд плыл в ближайший поселок. Туда же впоследствии смогли добраться его подчиненные.

На Мадагаскаре министр внутренних дел спасся после падения вертолета | Новости мира

Чиновник не травмировался, только испытал переохлаждение. В полиции говорят, что в свои 57 министр активно продолжает заниматься спорттом. Хорошее физическое состояние помогло ему выжить.

Как сообщалось, супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон планирует подать жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в Сети слухов о том, что она якобы трансгендер. В частности, авторы утверждают, что Брижит Макрон родилась мужчиной. В Сети пишут, что звали ее Жан-Мишель Тронье. Следует отметить, что Тронье – это девичья фамилия супруги президента.