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На Мадагаскаре глава МВД плыл к берегу 12 часов после аварии вертолета

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На Мадагаскаре глава МВД плыл к берегу 12 часов после аварии вертолета

pixabay.com

Почему упал вертолет, выясняют специалисты.

На Мадагаскаре министр внутренних дел Серж Желе спасся после того, как его вертолет разбился над морем.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 декабря.

Чиновник с двумя сотрудниками службы безопасности исследовал место, где накануне затонул пассажирский катер. Почему именно упал вертолет, пока неизвестно. Однако выжить повезло и офицерам, и главе ведомства.

Министр внутренних дел использовал оторванное сиденье от вертолета в роли лодки. Он 12 часов подряд плыл в ближайший поселок. Туда же впоследствии смогли добраться его подчиненные.

На Мадагаскаре министр внутренних дел спасся после падения вертолета | Новости мира

На Мадагаскаре министр внутренних дел спасся после падения вертолета | Новости мира

Чиновник не травмировался, только испытал переохлаждение. В полиции говорят, что в свои 57 министр активно продолжает заниматься спорттом. Хорошее физическое состояние помогло ему выжить.

Как сообщалось, супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон планирует подать жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в Сети слухов о том, что она якобы трансгендер. В частности, авторы утверждают, что Брижит Макрон родилась мужчиной. В Сети пишут, что звали ее Жан-Мишель Тронье. Следует отметить, что Тронье – это девичья фамилия супруги президента.

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