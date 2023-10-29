На Мальте состоялся саммит по "Формуле мира" – в ОП рассказали о результатах встречи

На Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике.

На Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации Формулы мира Президента Владимира Зеленского и принципов восстановления мира в Украине, в которой приняли участие представители государств и международных организаций.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во встрече приняли участие дипломаты из 66 стран и международных организаций. К ней присоединились делегации многих государств Азии, Африки, Латинской Америки.

Как рассказал руководитель Офиса Президента Украины и глава украинской делегации на Мальте Андрей Ермак, предварительные консультации на уровне советников дали возможность сформировать общее видение предпосылок наступления мира и безопасного послевоенного устройства мира. По результатам встреч на уровне послов в Киеве были наработаны конкретные планы реализации пунктов Формулы мира и созданы международные рабочие группы, которые сосредоточились на технических вопросах реализации пунктов Формулы.

"Та архитектура, которую мы с вами создаем, может стать решением не только для Украины. Это будет универсальная структура, которую можно и нужно будет применять где угодно, где возникнет потребность в защите мира и справедливости", — отметил Ермак.

Во время третьей встречи советников на Мальте внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира : "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины" и мирового порядка".

Так, члены международной рабочей группы и министр энергетики Украины Герман Галущенко презентовали план по ядерной и радиационной безопасности, целью которого является полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС и передачи контроля над станцией Украине. План предусматривает усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины, изучение механизмов ответственности за несоблюдение международно признанного принципа ядерной безопасности.

Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко совместно с представителями международной рабочей группы презентовала план, предусматривающий установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия. Для этого предложено усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, необходимых для безопасного судоходства к украинским портам, необходимую поддержку страхования судов и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины и т.д.

Кроме того, при участии уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца был представлен план возвращения депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных. План действий предусматривает создание международной мониторинговой группы и определение механизма сбора информации о депортированных детях, гражданских заложниках и военнопленных, получение доступа к местам их содержания, дополнительные санкции против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права, международное давление на Россию с целью предоставления ООН и МККК беспрепятственного доступа к украинским пленным и т.д.

План по реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка преследует цель усовершенствования имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН.

Для достижения этих целей предложено сконцентрировать усилия на: реформе Совета Безопасности ООН и ограничении права вето; усиление роли Международного суда Организации Объединенных Наций путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах по поводу нарушений Устава ООН и обеспечения немедленного исполнения его решений; создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по украинской "Формуле мира" на уровне советников и специальных представителей.

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