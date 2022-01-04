На Маврикии в мусорном баке самолета обнаружили новорожденного мальчика

Роженицу, выбросившую ребенка, обнаружили и задержали.

Сотрудники аэропорта на Маврикии во время подготовки самолета из Мадагаскара к таможенному контролю, в мусорном баке туалета, обнаружили новорожденного мальчика.

Об этом пишет издание BBC.

Также читайте Разница в 15 минут позволила двойняшкам из США родиться в разные дни, месяцы и годы

Ребенка сразу передали медикам, и принялись за поиск горе-матери. Заподозрили 20-летнюю пассажирку, направлявшуюся в страну с двухлетней визой на работу. Женщина сначала возражала, что мальчик ее, но ее заставили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что она только что родила. Ее тоже поместили в больницу, но взяли под полицейскую охрану.

Оставленный в самолете Air Mauritius младенец / BBC

Известно, что и она, и малыш чувствуют себя хорошо. Как только женщину выпишут из больницы, ей предъявят обвинения.

Напомним, что во Львове успешно прооперировали сердце недавно рожденного закарпатца, которого вертолетом доправили из Ужгорода.

Читайте также:

Стояла на чердаке за окном и собиралась прыгнуть: одесситку спасли от самоубийства (видео)

Чехия осудили своего военного, который воевал на Донбассе на стороне русских наемников, на 21 год за решеткой

Пчелы покусали полицейских, пытавшихся разогнать митинг пчеловодов