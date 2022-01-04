На Маврикии в мусорном баке самолета обнаружили новорожденного мальчика

Роженицу, выбросившую ребенка, обнаружили и задержали.
Сотрудники аэропорта на Маврикии во время подготовки самолета из Мадагаскара к таможенному контролю, в мусорном баке туалета, обнаружили новорожденного мальчика.
Об этом пишет издание BBC.
Ребенка сразу передали медикам, и принялись за поиск горе-матери. Заподозрили 20-летнюю пассажирку, направлявшуюся в страну с двухлетней визой на работу. Женщина сначала возражала, что мальчик ее, но ее заставили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что она только что родила. Ее тоже поместили в больницу, но взяли под полицейскую охрану.
Известно, что и она, и малыш чувствуют себя хорошо. Как только женщину выпишут из больницы, ей предъявят обвинения.
Напомним, что во Львове успешно прооперировали сердце недавно рожденного закарпатца, которого вертолетом доправили из Ужгорода.
Читайте также:
Стояла на чердаке за окном и собиралась прыгнуть: одесситку спасли от самоубийства (видео)
Чехия осудили своего военного, который воевал на Донбассе на стороне русских наемников, на 21 год за решеткой
Пчелы покусали полицейских, пытавшихся разогнать митинг пчеловодов