На Майорке туриста ограбили дважды за несколько минут: подробности инцидента

На Майорке 55-летний турист из Великобритании, пожелавший остаться анонимом, стал жертвой двух ограблений. Инцидент произошел после того, как он вышел из бара.

Об этом сообщило издание Daily Express.

Мужчина снимал деньги в банкомате неподалеку от популярного коктейль-бара La Bodeguita Del Medio, когда к нему подбежал вор и угнал его iPhone, стоимостью 800 фунтов стерлингов. Пока турист приходил в себя после этого шока, к нему подошли еще двое мужчин и напали вторично, сорвав с его запястья бриллиантовые часы Rolex President Day-Date.

Турист оценил часы примерно в 150 000 фунтов стерлингов, хотя испанские стражи порядка отметили, что его реальная стоимость составляла около 100 000 фунтов стерлингов.

После продолжительного расследования преступников удалось найти. Двое 30-летних алжирцев, совершивших ограбление, были приговорены к двум годам тюремного заключения. Они продали часы на черном рынке за пять тысяч фунтов. Сообщник, купивший краденые часы, получил шесть месяцев тюрьмы, а вор из Сенегала, грабивший смартфоны, избежал строгого наказания и получил три месяца условно.

Напомним, в Одессе мужчину ограбили дважды за один вечер. Он остался без денег, телефона и украшений.

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