На Мексику обрушился мощный шторм: непогода ударила по туристическим курортах

Трем сотням людей пришлось переехать во временные помещения.

Тропический шторм "Грейс" добрался до Мексики: принес с собой потоки воды и сильный ветер.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 августа.

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Ударило сильнее всего по туристическим курортам Канкун и Тулум. С собой непогода принесла сильные дожди, а потому потоками грязной воды затопило улицы. Шквальный ветер поломал деревья и разбил автомобили и дома. Без света сейчас остаются десятки домов. Трем сотням людей пришлось переехать во временные помещения.

Ранее шторм "Грейс" уже побывал на Гаити, Ямайке и Каймановых островах. Синоптики предупреждают, что на этой неделе ураган снова вернется в Карибский регион.

Новости мира: тропический шторм "Грейс" добрался до Мексики - пострадали курорты Канкун и Тулум

Как сообщалось, землетрясение силой 7,2 балла произошло в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на Гаити. Число жертв возросло до 2189, а количество пострадавших перевалило за 12,2 тыс.. Стихия разрушила более семь тысяч домов и повредила еще почти пять тысяч сооружений, в том числе больницы, школы, офисы и церкви. Около 30 тыс. семей остались без крыши над головой.

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