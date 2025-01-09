"На месте Путина я бы сейчас не останавливалась": Берлинская высказалась о возможности начала переговоров

Садиться за стол переговоров нужно с пониманием, на каких условиях и каких уступок ожидают от Украины, а что именно ожидает сама Украина.

Об этом сказала руководитель центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская в эксклюзивном интервью на канале OBOZ.UA.

"Всегда выбор есть: воевать или садиться за стол переговоров. Вопрос заключается совсем в другом – на каких условиях садиться за стол переговоров. Каких уступок от нас ожидают, каких уступок мы ожидаем... Готов ли Путин сейчас останавливаться?.. Я бы на его месте сейчас не останавливалась. Важно понимать, что "перебрасывание мяча на наше поле" не очень справедливо, потому что украинцы хотят мира. Они не начинали эту войну. Было бы более корректно, если бы господин Энтони Блинкен сказал, что Путину нужно определиться: хочет ли он продолжать войну — и тогда Америка будет включаться полноценно не только оружием, а собственно санкциями, позицией, а также другими возможностями, которые имеет", — сказала она.

Мария Берлинская также отметила, что важно понимать: Путин не готов соблюдать нормы международного права.

"Он сейчас готов продолжать войну..." – добавила она.

В то же время украинцы давно определились с противостоянием.

"Если бы этого не было, Киев, как прогнозировали все столицы мира, упал бы действительно за три дня... Украинцы давно сделали свой выбор: бороться и жить. Поэтому опрокидывать сейчас ответственность на нас и говорить, что мы должны принять решение о мире не можно. Ключи от мира – не в Киеве.

Напомним, в Италии состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политики обсудили несколько важных тем. Среди них затронули вопросы укрепления безопасности, глобальные события и подготовка к Конференции по восстановлению Украины в этом году.

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