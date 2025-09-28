ТСН в социальных сетях

На месте строительства натолкнулись на клад, пролежавший в земле 3 тысячи лет

Археологи считают, что клад был намеренно спрятан, однако владельцы почему-то не смогли вернуться за ним.

Находка удивила ученых

Находка удивила ученых / © Associated Press

В селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.

Об этом сообщает BBC News.

Археологам удалось обнаружить тайник с девятью предметами бронзового века, в том числе шесть браслетов и кольцеобразное украшение, состоящее из 37 небольших колец, которое специалисты называют самым сложным образцом из найденных в Шотландии.

На сокровища наткнулись во время раскопок на месте строительства будущего жилищного комплекса еще в 2021 году, однако о находке стало известно из научной публикации только сейчас.

Особую ценность, по словам исследователей, есть органический материал — обертка из папоротника и луба (внутренней коры деревьев), в которой обнаружили клад. Она сохранилась благодаря тому, что почва, в которой она лежала, была болотистой. Археологи считают, что клад был намеренно спрятан, однако владельцы почему-то не смогли вернуться за ним.

На месте поселения также обнаружены показания металлообработки: фрагменты форм для изготовления меча, наконечника копья, серпа и браслетов. По данным радиоуглеродного анализа, поселение существовало на этом месте не менее 600 лет с последовательным изменением поколений.

Напомним, супруги приобрели старинный дом и во время работ в саду случайно обнаружили 22-метровый колодец, скрытый веками.

