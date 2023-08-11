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На месте взрыва завода в Подмосковье обнаружено уже 48 фрагментов тел

На месте взрыва завода в Подмосковье обнаружено уже 48 фрагментов тел

Взрыв на заводе под Москвой. / Фото: из соцсетей

Число погибших может увеличиться до 15.

На Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где произошел взрыв, обнаружили 48 фрагментов тел.

Об этом информирует российское издание Baza.

В сообщении указывается, что на месте взрыва спасатели обнаружили 48 фрагментов тел, у большинства погибших оторваны конечности.

"Вероятно, останки принадлежат телам десяти человек. Разборы завалов продолжаются", — пишет издание.

Кроме того, сообщается, что количество погибших может увеличиться до 15, поскольку спасатели еще продолжают разбирать завалы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ, где произошел мощный взрыв, занимались созданием бомбардировщика нового поколения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего начался пожар.

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