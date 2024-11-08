"На мирный план не стоит надеяться": взгляд The ​​Guardian на Украину после победы Трампа

Попытки Трампа закончить войну в Украине могут зайти в тупик.

Если Дональд Трамп попытается найти компромиссное решение для Киева и Москвы, то не факт, что он сможет это сделать.

Об этом пишет газета The Guardian.

Журналисты отмечают, что новоизбранный президент США попытается найти скорейшее решение для окончания войны в Украине, которое не выглядело бы как победа РФ.

Первый президентский срок Трампа показал, чего действительно стоят его дипломатические таланты.

Издание ссылается на печально известные переговоры Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в 2019 году, которые закончились фактически ничем.

Кроме того, Трамп имеет репутацию человека, который слишком доверяет слову, "которое ему шепнут на ухо" в последний момент, но он не любит разбираться в деталях и не любит, когда военные влияют на его решение.

Поэтому в The Guardian опасаются, что мирные усилия Трампа сведутся к формуле, которую во время предвыборной гонки озвучил его напарник по выборам, новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс — заморозить войну на текущей линии фронта и не брать Украину в НАТО.

"Поразительно похоже на рецепт Путина", – пишут журналисты.

"Ситуация в Украине, и без того столь опасная, на этой неделе значительно ухудшилась. Ускоренное предоставление обещанной помощи, которая позволит Украине максимизировать свои позиции до того, как Трамп вступит в должность, теперь является ее самой большой надеждой", – пишет издание.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало "мирный план" Трампа, который он может предложить. Больше об этом читайте в новости.

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