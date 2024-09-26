На МКС произошла смена командования: астронавт NASA заменила россиянина

Астронавт Сунита Уильямс уже не в первый раз будет исполнять обязанности командира МКС.

На международной космической станции произошла смена командира. Вместо россиянина Олега Кононенко МКС будет теперь возглавлять астронавт NASA Сунита Уильямс.

Об этом пишет The_Byte.

После того как на космическом корабле Boeing Starliner возникли технические проблемы, его экипаж в составе 61-летнего Барри Уилмора и 58-летней Суниты Уильямс, прилетевший на станцию в июне на 8 дней, застрял на орбите на 8 месяцев.

В понедельник, 23 сентября, Уильямс была приведена к присяге в качестве командира, что ознаменовало начало 72-й экспедиции на МКС.

"Это уже второй раз, когда Уильямс исполняет обязанности командира на борту орбитальной станции, и это еще один поворот в ряде суматошных месяцев для нее", – отмечает издание.

В тот же день предыдущий командир орбитальной станции Олег Кононенко, а также астронавт NASA Трейс Дайсон и еще один россиянин Николай Чуб вернулись на Землю на борту космического корабля "Союз МС-25".

Напомним, двое американцев 5 июня отправились в тестовую миссию на Международную космическую станцию на новом космическом корабле Boeing Starliner, однако из-за технических неисправностей застряли в космосе.

Это уже не первая проблема у NASA с возвращением экипажа домой в этом году. Похожая ситуация возникла у экипажа космического корабля Starliner компании Boeing в июне, из-за чего полёт были вынуждены продлить на несколько недель.

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