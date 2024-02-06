"На мне сейчас украинский галстук": Байден обратился к Конгрессу США

Американский президент Джо Байден в очередной раз обратился к Конгрессу США с призывом проголосовать за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности для Украины, Израиля и южной границы Соединенных Штатов.

Об этом говорилось в обращении Байдена 6 февраля в Белом доме.

Он заявил, что законопроект решает вопрос о срочной помощи Украине.

"На мне сейчас украинский галстук (желто-голубого цвета – ред.) и украинская брошь-шпилька. Украинцы сейчас в сложном положении, защищаются от российского натиска. Время проходит. Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи, означает, что у Украины становится меньше артиллерийских снарядов, меньше систем ПВО, меньше инструментов, чтобы защитить себя от этого российского давления. Это то, чего хочет Путин", — сказал Байден.

Он также отметил, что собрал коалицию из 50 стран, поддерживающих Украину. По телефону Байден пообщался с лидерами этих стран.

"Мы объединили НАТО и даже увеличили Альянс. Мы не можем пойти сейчас. Это именно то, на что Путин рассчитывает. Одобрение этого законопроекта означает противостоять Путину", — подчеркнул Байден.

Он добавил, что выступать против этого документа означает играть на руку кремлевскому руководителю.

"Если мы не остановим аппетиты Путина по поводу власти и контроля над Украиной, он не ограничится только Украиной. И расходы для США, наших партнеров и союзников увеличатся. Те, кто в Конгрессе думают, что смогут выступать против помощи Украины и не понесут ответственности, история смотрит на вас", — подчеркнул Байден.

По словам американского президента, поддержка Украины в столь чрезвычайно важное время никогда не забудется.

Он также добавил, что документ содержит и помощь Израилю. Речь идет о защите страны и средствах гуманитарной поддержки для палестинцев.

Напомним, спикер Палаты представителей назвал законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности для Украины, Израиля и южной границы Соединенных Штатов, "мертвым". Отметим, что сенаторы-республиканцы начинают массово дезертировать в преддверии голосования, которое состоится 7 февраля.

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