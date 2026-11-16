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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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На Москву летели десятки беспилотников: Собянин заявил о массированной атаке

Вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на Москву. По заявлениям мэра российской столицы, силы ПВО якобы уничтожили не менее 57 дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Москва

Москва / © Getty Images

В ночь на 16 ноября Москва и Московская область оказались под массированной атакой беспилотников. Российские власти неоднократно сообщали о работе противовоздушной обороны и уничтожении дронов, направлявшихся в направлении столицы РФ.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Начиная с вечера воскресенья, 15 ноября, Собянин обнародовал ряд сообщений о якобы сбитых беспилотниках.

Сначала он заявил об уничтожении 15 БпЛА, после чего сообщил о перехвате еще 11 дронов.

Впоследствии мэр российской столицы отчитался об отражении атаки еще шести беспилотников, а позже об уничтожении еще 15 и 10 БпЛА.

Таким образом, по сообщениям Собянина, российское ПВО якобы уничтожило по меньшей мере 57 беспилотников.

По словам мэра Москвы, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В то же время, информацию о возможных попаданиях, повреждениях инфраструктуры или пострадавших Собянин не привел.

Независимого подтверждения заявлений российских властей о количестве сбитых беспилотников пока нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что Москву "парализовало" из-за атаки сотен дронов: коллапс во всех аэропортах

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