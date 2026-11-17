Москва / © Associated Press

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Вечером понедельника, 16 ноября, и в ночь на вторник, 17 ноября, Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Российские власти в течение нескольких часов сообщали о работе противовоздушной обороны и ограничении авиасообщения.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин .

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По его словам, с вечера понедельника до часу ночи российская ПВО якобы сбила более 200 беспилотников, следовавших в столицу РФ.

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После 01:40 Собянин сообщил об уничтожении еще 38 дронов.

Таким образом, по заявлениям российских властей, общее количество якобы перехваченных беспилотников превысило 238.

В своих сообщениях Собянин традиционно не уточнял последствия атаки, отмечая лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В то же время российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении ограничений в работе московских аэропортов.

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Информации о возможных попаданиях, повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока нет.

Независимого подтверждения заявлений российских властей о количестве сбитых беспилотников тоже нет.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские власти уже сообщали об атаке беспилотников на Москву . Тогда Собянин заявлял о десятках якобы уничтоженных дронов.

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