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На Москву летели сотни беспилотников: в РФ заявили о массированной атаке и закрыли аэропорты
В ночь на 17 ноября российские власти сообщили о масштабной атаке беспилотников на Москву. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил о более 200 якобы сбитых дронах, а впоследствии сообщил о перехвате еще 38.
Вечером понедельника, 16 ноября, и в ночь на вторник, 17 ноября, Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Российские власти в течение нескольких часов сообщали о работе противовоздушной обороны и ограничении авиасообщения.
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин .
По его словам, с вечера понедельника до часу ночи российская ПВО якобы сбила более 200 беспилотников, следовавших в столицу РФ.
После 01:40 Собянин сообщил об уничтожении еще 38 дронов.
Таким образом, по заявлениям российских властей, общее количество якобы перехваченных беспилотников превысило 238.
В своих сообщениях Собянин традиционно не уточнял последствия атаки, отмечая лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В то же время российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении ограничений в работе московских аэропортов.
Информации о возможных попаданиях, повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока нет.
Независимого подтверждения заявлений российских властей о количестве сбитых беспилотников тоже нет.
Напомним, в ночь на 16 ноября российские власти уже сообщали об атаке беспилотников на Москву . Тогда Собянин заявлял о десятках якобы уничтоженных дронов.