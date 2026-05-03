На Москву снова летел беспилотник
Российские власти сообщили об очередной атаке беспилотника на Москву — дрон якобы был сбит силами противовоздушной обороны.
В России заявили об очередной попытке атаки беспилотника на Москву . По словам мэра столицы РФ Сергей Собянин, двигавшийся в направлении города дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны Минобороны РФ.
По предварительным данным, беспилотник был сбит на подлете в Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.
Подобные сообщения об атаках беспилотников на российскую столицу появляются регулярно в последние месяцы.
Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади - впервые с 2007 года.
После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что дата этого года не является «круглой» годовщиной.