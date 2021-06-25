На небе взошла "клубничная Луна": невероятные фото

Это полнолуние интересно тем, что оно происходит после нескольких важных событий начала лета 2021 года.

В ночь на 25 июня жители многих стран мира, в том числе и Украины, стали свидетелями полной Луны под названием "клубничная Луна". Над нашей страной это произошло накануне в 21:39 по киевскому времени.

Жители Северного полушария Земли могли видеть "клубничное полнолуние" невысоко над горизонтом, а Южной — высоко в небе.

Отметим, что индейцы Америки назвали июньское полнолуние "клубничным" в связи с тем, что оно обычно приходилось на сезон сбора клубники.

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Это полнолуние интересно тем, что она происходит после нескольких важных событий начала лета 2021: речь идет о летнем солнцестоянии и солнечном затмении, которое состоялось на днях, поэтому их энергии витают в воздухе и еще оказывают значительное влияние на землян.

К тому же Меркурий перестал быть ретроградным, призывающий к активным действиям на своем жизненном пути.

Добавим, что это — полнолуние в Козероге, а поэтому нужно пересмотреть основные жизненные темы — любовь, романтические отношения, брак, карьеру, работу и тому подобное.

Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила советы как пережить этот период, что нужно сделать, а чего — лучше избегать.

Клубничное полнолуние: что стоит и не стоит делать — важные советы астролога

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