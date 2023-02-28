На нефтебазе в Краснодарском крае произошли взрывы: что известно (фото и видео)

В ночь на 28 февраля в Туапсе, что в Краснодарском крае, возник пожар на нефтебазе. Местные жители слышали, как на ее территории нефтебазы около 2 часов с разницей в несколько секунд произошли два взрыва.

Об этом сообщают Телеграмм-каналы и местные ОМП.

Отмечается, что возгорание возникло на улице Индустриальной, где расположен нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

"Astra" утверждает, что территорию атаковали "два неустановленных летательных аппарата". Якобы в результате атаки повреждена бойлерная, а рядом со зданием нашли два воронки глубиной полтора метра. Об атаке дронов также пишут другие телеграммы-каналы, в частности Baza и Shot. Они утверждают, что беспилотники были начинены взрывчаткой. БПЛА упали в 100 метрах от нефтехранилища.

Администрация города отмечает, что пожар произошел в "хозяйственном строении" на территории нефтебазы. Будто бы. нефтяные резервуары не повреждены, а потому "оснований для беспокойства нет". "Разлива нефтепродуктов нет", — говорится в сообщении.

К слову, в утренней постройке регионального МЧС пожар в Туапсе не упоминается. Власти города призвали жителей "не распространять фейковую информацию".

Тем временем очевидцы пишут в пабликах, что у близлежащих домов выбило окна. Причины происшествия устанавливаются. В соцсетях пользователи, в свою очередь, пишут о такой версии, как поджог.

Фото: Baza.

К слову, в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата, пишет Телеграмм-канал "Чп Краснодара и края".

Напомним, в России, в Ленинградской области, произошел пожар в военкомате. Неизвестный поджег здание военкомата ночью в Сосновом Бору.

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