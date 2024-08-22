Взрыв был виден в соседнем городе.
В Ростовской области в районе города Пролетарск, где уже четвертые сутки горит местная нефтебаза, взорвался очередной резервуар с топливом.
Подходящие видео размещают в социальных сетях местные жители.
Местные пропагандисты сообщают, что на объекте в городе Пролетарск, где с 18 августа бушует пожар, сообщают, что взрыв произошел в ночь на 22 августа.
Местные жители заявили, что загар от взрыва был виден даже в соседнем городе Сальск, до которого 30 километров.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне молитвами пытаются потушить горящую четвертый день нефтебазу на Ростовщине.
Кроме того, мы также информировали, что в Ростовщине в РФ введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе после атаки дронов.
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