На нефтяной Оман обрушился мощный тропический шторм: что будет с мировыми ценами на горючее

На нефтяной Оман обрушился мощный тропический шторм: что будет с мировыми ценами на горючее

Из-за стихии пришлось эвакуировать тысячи людей.

Тропический штром "Шахин" выгнал из домов тысячи жителей Омана. Люди оставляют прибрежные районы, чтобы переждать непогоду во временных убежищах.

Об этом 3 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Ураганы и и мощные ливни привели к наводнению.

Оман — один из самых мощных экспортеров нефти в Персидском заливе. Как это скажется на цене нефти, сейчас интересует всех нефтяников мира.

Новости за сутки: загадочная смерть в Бангладеш, крушение близ Милана и тропический шторм "Шахин"

Тем временем в Украине синоптики предупреждают о глобальных изменениях погоды и стихийных бедствиях и говорят, что "климатические беженцы — уже реальность".

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