На нефтяной Оман обрушился мощный тропический шторм: что будет с мировыми ценами на горючее

Из-за стихии пришлось эвакуировать тысячи людей.
Тропический штром "Шахин" выгнал из домов тысячи жителей Омана. Люди оставляют прибрежные районы, чтобы переждать непогоду во временных убежищах.
Об этом 3 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.
Ураганы и и мощные ливни привели к наводнению.
Оман — один из самых мощных экспортеров нефти в Персидском заливе. Как это скажется на цене нефти, сейчас интересует всех нефтяников мира.
Тем временем в Украине синоптики предупреждают о глобальных изменениях погоды и стихийных бедствиях и говорят, что "климатические беженцы — уже реальность".