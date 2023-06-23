На немецком телевидении произошел скандал из-за сравнения Украины с нацистской Германией

Во время дебатов в эфире одного из немецких телеканалов у них началась ссора из-за войны в Украине.

Лидер Фракции "Свободных демократов" Кристиан Дюрр во время телеэфира поспорил с главой партии "Альтернатива для Германии" (правопопулистская) Тино Хрупалла из-за российской агрессии против Украины.

Об этом информирует издание Welt.

Во время дебатов в эфире одного из немецких телеканалов у них началась ссора из-за войны в Украине. Хрупалла заявил, что в конце войны проиграет и Украина и Россия, а единственный, кто от этого победит, это будут США. Кроме того, политик посетовал, что из-за продолжения войны Германия не может покупать российский газ, а вместо этого покупает "грязный сланцевый газ из Америки".

Представитель "Свободных демократов" обвинил оппонента в том, что ему безразлично убийства украинцев. Одних Хрупалла заявил, что люди также погибали и в Афганистане и Ираке, поэтому Германия должна перестать покупать энергоресурсы у США.

"Любой день, когда война закончится быстрее, даже с потерей территорий, будет хорошим днем", — сказал Хрупалла.

В свою очередь Дюрр спросил, придерживался ли бы оппонент такого мнения, если бы речь шла о Германии, на что тот ответил, что немецкие власти так и сделали в 1945 году.

В этот момент в их разговор вмешалась модератор и спросила Хрупалла, действительно ли он заявил, что "гитлеровскую Германию и вермахт, которым пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины?". Однако тот отказался отвечать.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Кроме того, мы ранее информировали, что Путину пригрезился "нацизм" в бригаде ВСУ "Эдельвейс", хотя такое же название было и в Росгвардии.

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