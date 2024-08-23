На немецкой авиабазе НАТО объявили самый высокий уровень опасности: что произошло

Персонал базы был отправлен домой для меры предосторожности.

Североатлантический Альянс объявил самый высокий уровень опасности второго уровня (Чарли) наавиабазе Гайленкирхен на западе Германии.

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Об этом информирует FAZ.

Сообщается, что весь персонал базы был отправлен домой для меры предосторожности.

Спикер авиабазы заявил, что опасность объявили из-за данных разведки, указавшей на потенциальную угрозу.

"Чарли" — это уровень опасности, который означает, что произошел инцидент или есть доказательства того, что очень вероятно определенная форма террористического действия против НАТО.

"Это не вызывает беспокойства, а является исключительно мерой предосторожности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать наши критически важные операции",— сказал представитель авиабазы.

Дополнительных подробностей об обстоятельствах происшествия представитель не предоставил.

Напомним, ранее сообщалось, что истребители НАТО перехватили нераспознанный самолет в небе над Балтией.

Кроме того, мы также информировали, что в НАТО отреагировали на российские БПЛА в Румынии.

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