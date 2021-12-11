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На несколько американских штатов налетел торнадо: есть погибшие (видео)

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На несколько американских штатов налетел торнадо: есть погибшие (видео)

Associated Press

От непогоды пострадали четыре штата.

На несколько штатов Соединенных Штатов налетел сильнейший торнадо.

Об этом со ссылкой на метеорологов сообщает Associated Press.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение об угрозе торнадо для Арканзаса, Теннесси, Миссури, Иллинойса.

В результате непогоды есть погибшие. Три американца погибли в Теннесси. Один человек погиб в доме престарелых в Арканзасе. Отмечается, что жертвы непогоды могут находиться в штате Кентукки.

Спасатели также сообщают, что трупа рабочих была заблокирована на складе Amazon в Иллинойсе после обрушения крыши. Есть ли там погибшие, точно не известно.

Как сообщалось, Техас накрыл мощный торнадо : пострадало несколько человек. Больше всего пострадал город Дьюивилл. Ненастье принесло много разрушений. В результате непогоды есть пострадавшие.

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