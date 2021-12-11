На несколько американских штатов налетел торнадо: есть погибшие (видео)

На несколько американских штатов налетел торнадо: есть погибшие (видео)

От непогоды пострадали четыре штата.

На несколько штатов Соединенных Штатов налетел сильнейший торнадо.

Об этом со ссылкой на метеорологов сообщает Associated Press.

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Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение об угрозе торнадо для Арканзаса, Теннесси, Миссури, Иллинойса.

В результате непогоды есть погибшие. Три американца погибли в Теннесси. Один человек погиб в доме престарелых в Арканзасе. Отмечается, что жертвы непогоды могут находиться в штате Кентукки.

Спасатели также сообщают, что трупа рабочих была заблокирована на складе Amazon в Иллинойсе после обрушения крыши. Есть ли там погибшие, точно не известно.

Как сообщалось, Техас накрыл мощный торнадо : пострадало несколько человек. Больше всего пострадал город Дьюивилл. Ненастье принесло много разрушений. В результате непогоды есть пострадавшие.

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