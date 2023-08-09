Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Нобелевскую премию мира претендует "организация пацифистов", основанная пророссийским пропагандистом Коцабой

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
422
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Нобелевскую премию мира претендует "организация пацифистов", основанная пророссийским пропагандистом Коцабой

Пророссийский пропагандист Руслан Коцаба / Фото: УНИАН

Кандидатами на премию мира будут три организации – из России, Украины и Беларуси.

Международное бюро мира (IPB) объявило о своем намерении номинировать на Нобелевскую премию мира в 2024 году три организации, помогающие отказчикам от военной службы. Среди них – "Украинское движение пацифистов", которое основал в 2019 году одиозный деятель и пророссийский пропагандист Руслан Коцаба.

Об этом сообщили на официальном сайте этой организации, головной офис которой расположен в Берлине.

В сообщении говорится о намерении номинировать на Нобелевскую премию мира Российское движение отказников по религиозным убеждениям, "Украинское движение пацифистов" и белорусскую организацию "Наш дом".

"Период представления кандидатур на премию 2024 года начнется 1 сентября 2023 года, и кандидатуры будут немедленно поданы на рассмотрение", — говорится в сообщении.

В Международном бюро мира объяснили решение выдвинуть эти три организации на премию из-за их "приверженности в своих усилиях как защитников мира, отказа от военной службы по мотивам совести и прав человека, особенно после того, как 24 февраля 2022 года началась агрессивная война России против Украины" .

Кто такой Руслан Коцаба

Как известно, основатель организации "украинских пацифистов" Руслан Коцаба с начала российской агрессии в 2014 году утверждал, что на востоке Украины происходит вооруженный "гражданский конфликт", называя пророссийских боевиков "восставшим Донбассом".

В феврале 2015 года он был задержан по подозрению в государственной измене и препятствии деятельности Вооруженных сил Украины.

Городской суд Ивано-Франковска приговорил Коцабу к трем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины и снял обвинения в государственной измене. Однако впоследствии этот приговор был отменен.

С 2019 года дело Коцабы находится на рассмотрении в Коломыйском районном суде Ивано-Франковской области.

В августе 2022 года 56-летний Руслан Коцаба пересек украинскую границу и покинул Украину. Уехать за границу ему удалось на основании того, что он сопровождал свою мать с инвалидностью.

По информации СМИ, сейчас Руслан Коцаба находится в США.

Напомним, в прошлом году Нобелевский комитет отметил премией мира украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российскую организацию "Мемориал" и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
422
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация