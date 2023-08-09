На Нобелевскую премию мира претендует "организация пацифистов", основанная пророссийским пропагандистом Коцабой

Кандидатами на премию мира будут три организации – из России, Украины и Беларуси.

Международное бюро мира (IPB) объявило о своем намерении номинировать на Нобелевскую премию мира в 2024 году три организации, помогающие отказчикам от военной службы. Среди них – "Украинское движение пацифистов", которое основал в 2019 году одиозный деятель и пророссийский пропагандист Руслан Коцаба.

Об этом сообщили на официальном сайте этой организации, головной офис которой расположен в Берлине.

В сообщении говорится о намерении номинировать на Нобелевскую премию мира Российское движение отказников по религиозным убеждениям, "Украинское движение пацифистов" и белорусскую организацию "Наш дом".

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"Период представления кандидатур на премию 2024 года начнется 1 сентября 2023 года, и кандидатуры будут немедленно поданы на рассмотрение", — говорится в сообщении.

В Международном бюро мира объяснили решение выдвинуть эти три организации на премию из-за их "приверженности в своих усилиях как защитников мира, отказа от военной службы по мотивам совести и прав человека, особенно после того, как 24 февраля 2022 года началась агрессивная война России против Украины" .

Кто такой Руслан Коцаба

Как известно, основатель организации "украинских пацифистов" Руслан Коцаба с начала российской агрессии в 2014 году утверждал, что на востоке Украины происходит вооруженный "гражданский конфликт", называя пророссийских боевиков "восставшим Донбассом".

В феврале 2015 года он был задержан по подозрению в государственной измене и препятствии деятельности Вооруженных сил Украины.

Городской суд Ивано-Франковска приговорил Коцабу к трем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины и снял обвинения в государственной измене. Однако впоследствии этот приговор был отменен.

С 2019 года дело Коцабы находится на рассмотрении в Коломыйском районном суде Ивано-Франковской области.

В августе 2022 года 56-летний Руслан Коцаба пересек украинскую границу и покинул Украину. Уехать за границу ему удалось на основании того, что он сопровождал свою мать с инвалидностью.

По информации СМИ, сейчас Руслан Коцаба находится в США.

Напомним, в прошлом году Нобелевский комитет отметил премией мира украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российскую организацию "Мемориал" и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.

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