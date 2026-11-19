SpaceX / © Associated Press

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На объекте SpaceX AI в американском Саутгейвене произошла утечка от 5000 до 6000 галлонов теплоносителя. К расследованию присоединился Департамент качества окружающей среды Миссисипи (MDEQ).

Об этом сообщает Tom's Hardware .

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Речь идет о пропиленгликолье — веществе, используемом для переноса тепла, в частности в составе антифризов. Жидкость попала в расположенную неподалеку дренажную канаву.

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По предварительной информации экологического ведомства, утечка не представляет непосредственной угрозы здоровью или безопасности местных жителей. Химикат остался в пределах канавы и не попал в соседний ручей Горн-Лейк-Крик.

Специалисты должны отобрать образцы воды для лабораторных исследований. Работники объекта в это время очищают территорию и отслеживают возможные последствия инцидента.

Утечка произошла на фоне судебного спора по поводу газовых турбин, которые обеспечивают энергией датацентр компании. Истцы утверждают, что 27 турбин установили без необходимых разрешений.

Напомним, что во время исторического испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX зрители прямой трансляции заметили в темноте космоса удивительный световой след. Это сразу спровоцировало волну конспирологических теорий о «материнском корабле» инопланетян.

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