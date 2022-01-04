На обновленных банкнотах евро предлагают разместить портреты разработчиков вакцины Pfizer (фото)

В ЕС убеждены, что разработка Угура Шахина и Озлем Тюреджи спасла миллионы жизней, поэтому их изображения следует разместить на евробанкнотах.

Европейский центральный банк предлагает разместить портреты разработчиков вакцины Pfizer Угура Шахина и Озлем Туреджи на банкнотах валюты Евросоюза. Таким образом, в ЕС хотят отметить их вклад в преодоление пандемии коронавируса.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Европейский центральный банк уже начал процесс изменения дизайна банкнот евро. Член Европарламента Мориц Кернер предложил, чтобы на одной из банкнот были изображения Озлем Тюреджи и Угура Шахина, владельцев компании Biontech, выпустившей вакцину Pfizer.

В комментарии немецкой газете Welt am Sonntag Мориц Кернер подчеркнул, что разработка Шахина и Тюреджи спасла миллионы жизней, поэтому их изображения следует разместить на евробанкнотах.

"Европейский центральный банк объявил в начале декабря, что изображения банкнот кроме 500 евро будут изменены в 2024 году", — сообщает NTV.

Как известно, Угур Шахин и Озлем Туреджи, супружеская пара немецких врачей и ученых-исследователей турецкого происхождения, являются основателями и владельцами компании BioNTech, разработавшей и запустившей в производство вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech.

Напомним, регулятор США 3 января одобрил третью COVID-прививку для подростков от 12 до 15 лет вакциной Pfizer.

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