"На обучение": Россия перебросила военных к белорусской границе с Польшей и Литвой

"На обучение": Россия перебросила военных к белорусской границе с Польшей и Литвой

В Минобороны РФ говорят, что десантники после учений вернутся в Россию.

Россия направила в Беларусь подразделение десантников "для проведения учений". Военных разместили в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

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В Москве отмечают, что на белорусской территории пройдут учения по проверке боевой готовности российских Воздушно-десантных войск.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников проведет практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь", — сообщают в Министерстве обороны России.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что подразделение "примет участие в совместном тактическом обучении с подразделениями белорусских вооруженных сил", а затем десантники вернутся обратно.

"После десантирования и отработки совместно с подразделениями белорусских вооруженных сил учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России", — отмечают в Минобороны России.

Напомним, в Беларуси продолжается миграционный кризис. В результате ЕС угрожает режиму Александра Лукашенко новыми санкциями. Ранее в Брюсселе заявили, что Минск использует своих дипломатов, чтобы уговаривать мигрантов отправляться в Европу через Беларусь. А в Польше считают, что за действиями Лукашенко стоит Москва.

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