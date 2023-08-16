На Одесчине во время отдыха с тремя мужчинами внезапно умерла 30-летняя женщина: что произошло (фото)

В Одесской области во время отдыха с тремя мужчинами внезапно скончалась 30-летняя женщина. Ее знакомые не вызвали медиков и полицию, а завернули тело в одеяло и увезли в лесополосу.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, в одном из сел Великобуялицкой ОТГ в лесополосе у путей нашли тело женщины. На месте происшествия работали следователи, установившие обстоятельства инцидента.

Покойной оказалась 30-летняя жительница Одесской области. В день трагедии она отдыхала в компании трех мужчин в возрасте 34, 46 и 59 лет. Компания выпивала в одном из частных домовладений. В ходе этого 30-летняя женщина "замертво упала". Мужчины вместо того, чтобы вызвать правоохранителей и медиков, свернули ее тело и вывезли подальше.

Место преступления / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

"Тело женщины полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. Предварительно смерть женщины наступила от сердечно-легочной недостаточности, следствием которой был туберкулез", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по факту надругательства над телом покойного — частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит ограничение свободы или реальное заключение.

Напомним, в Одессе полицейский организовал сеть борделей для иностранцев.

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