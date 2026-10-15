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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"На одно пиво меньше в году": премьер Латвии предложил необычный способ помочь Украине

Премьер Латвии предложил европейцам необычный способ спасти жизнь украинцев.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Латвия

Латвия / © Unsplash

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс предложил европейцам выпивать на одно пиво в год меньше, чтобы направить эти деньги в помощь Украине. Эту инициативу он объявил в Брюсселе 15 октября перед встречей лидеров ЕС.

Об этом сообщило издание Delfi.

Перед встречей премьер Латвии сказал иностранным журналистам, что важно и дальше поддерживать Украину и ужесточать санкции против России. Он призвал европейцев меньше заботиться о собственном комфорте, ведь помощь нуждается в деньгах.

«Европейцы должны пить на одно пиво меньше года. Мы можем себе это позволить. Украине нужны эти деньги сейчас. Это одно пиво — просто затраты, но для Украины это цена жизни. Если мы пьем меньше, там спасаются жизни. Это так просто», — сказал Кульбергс журналистам.

В то же время, предложенные премьер-министром расчеты вызывали сомнения в медиасообществе. Брюссельский корреспондент The Economist назвал эти вычисления странными в социальных сетях. Журналист подсчитал, что если 450 миллионов граждан Европейского Союза сэкономят в среднем по три евро за пиво, итоговая сумма будет составлять 1,35 миллиарда евро. Это покроет всего около 2% от покрытия финансовых потребностей Украины.

«Может быть, он имел в виду одно пиво в неделю?» — допустил репортер Economist.

Помощь Украине — последние новости

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС должен найти дополнительные деньги для Украины из-за большого дефицита ее бюджета в 2027 году. В то же время, замороженные российские активы должны оставаться под контролем европейских стран, которые сами будут решать, как их использовать.

Ранее мы писали, Южная Корея заверила партнеров, что и дальше будет поддерживать Украину, несмотря на дипломатический спор с Киевом из-за разглашения данных о двух северокорейских пленных.

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