На одном из российских заводов раздались звуки взрывов и начался пожар: названа вероятная причина

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в российском Славянске-на-Кубани.

Об этом информирует рос"СМИ" Baza.

Вероятно, что была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар.

По предварительным данным есть не менее один пострадавший – работник завода. На территории завода начался пожар.

На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы.

Также очевидцы в социальных сетях сообщают, что местный завод атаковала группа беспилотников (более 5), часть которых долетела до производства. В городе сработала сирена и ПВО.

Позже стало известно, что один человек погиб при атаке БПЛА в Краснодарском крае, предварительная причина — сердечный приступ. Об этом сообщил оперштаб российского региона. Также он "отчитался" о том, что, мол, пожар оперативно удалось потушить.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах и пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах в Самарской области РФ, вызванных атакой неизвестных беспилотников.

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