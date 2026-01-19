На одном из самых известных островов произошел коллапс из-за туристов

Майорка / © iStock

Реклама

Один из самых популярных курортов Европы остров Майорка, столкнулся с рекордным наплывом отдыхающих, и туристический поток уже достиг «полной загруженности».

Об этом сообщил руководитель крупной гостиничной сети Riu Hotels and Resorts Жоан Триан Риу, пишет Daily Express.

По словам Жоана Триана Риу, Майорка находится в «состоянии полной загрузки», и единственным способом справиться с рекордным спросом становится повышение цен. Он подчеркнул, что его компания находится в «привилегированной позиции», что позволяет регулировать стоимость проживания для туристов из-за чрезвычайно высокого спроса.

Реклама

В 2025 году Майорка приняла более 19 миллионов туристов, тогда как население острова чуть меньше одного миллиона, что наглядно демонстрирует масштаб перегрузки. Для сравнения, в 2024 году количество посетителей составляло 18,7 миллиона.

Рост туристического потока произошел несмотря на массовые протесты против перенасыщения курортов и введенные ограничения на пребывание иностранцев. В частности, власти Майорки усилили контроль за незаконной сдачей жилья в краткосрочную аренду и ограничили прием круизных судов.

Местные жители реагируют негативно: рост числа туристов повысил цены на недвижимость, повлиял на стоимость жизни и создал дополнительную нагрузку на инфраструктуру острова. Многие жители опасаются, что такой тренд является неподходящим и опасным для сохранения комфорта жизни на Майорке.

Напомним, ранее мы писали о том, что остров в Эгейском море будет платить тем, кто переедет и будет жить на нем.