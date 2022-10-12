На островах Новой Зеландии погибли почти 500 выбросившихся на мель китов

Удаленное расположение островов и присутствие акул в окрестных водах осложнили попытки вернуть китов в глубокие воды.

В Новой Зеландии 477 китов, которых еще называют "черные дельфины", погибли после того, как оказались на мели на двух отдаленных островах. В пятницу, 7 октября, на одном из пляжей было обнаружено 232 млекопитающих, а в понедельник, 10 октября, на другом пляже — еще 245.

Об этом пишет Sky News.

Киты выбросились на берег на островах Чатем, расположенных в более чем 800 километрах к востоку от материковой части страны, где проживает около 600 человек.

Дарен Гровер, генеральный менеджер Project Jonah, группы, помогающей спасать китов, сказал, что все они либо умерли естественным путем, либо были подвергнуты эвтаназии.

По его словам, вокруг островов Чатем много еды для китов, и когда они подплывают ближе к берегу, они быстро обнаруживают, что переходят с очень глубокой воды на мелководье.

"Они полагаются на свою эхолокацию, но она не говорит им о слишком малой глубине. Они все ближе и ближе подходят к берегу и дезориентируются", — заметил Гровер.

Ученые также отмечают, что попытки перетащить китов на глубину могут оказаться опасными для человека. Поскольку острова Чатем также известны как место обитания белых акул.

"Мы не активно возвращаем китов в воду на островах Чатем из-за риска нападения акул на людей и самих китов, поэтому эвтаназия была лучшим вариантом", – сказал Дэйв Лундквист, технический морской советник отдела охраны природы.

Официальные лица также сообщили, что из-за отдаленного расположения пляжей трупы китов не будут закапывать или буксировать в море, как это часто бывает, а вместо этого будут оставлять разлагаться естественным путем.

Самая массовая высадка китов на мель на островах Чатем произошла в 1918 году, когда погибли около 1000 животных.

Около 100 китов и дельфинов погибли, выбросившись на берег в ноябре 2020 года.

Напомним, в Одесской области на побережье вынесло остатки дельфинов.

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