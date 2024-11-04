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На острове Флорес произошло мощное извержение вулкана: горят дома, многие погибшие (фото)

На острове Флорес произошло мощное извержение вулкана: горят дома, многие погибшие (фото)

Вулкан/thehindubusinessline

Сотни жителей находятся во временных укрытиях.

Мощное извержение вулкана Левотобе на индонезийском острове Флорес привело к гибели не менее 10 человек, разрушив дома и монастырь католических монахинь.

Об этом пишет АР.

По словам наблюдателя Фирмана Йосефа, вулкан выбросил густую коричневую пепел на высоту до 2000 метров, а горячий пепел накрыл соседние села, уничтожая дома, включая монастырь католических монахинь. Вулканические материалы распространились на расстояние до 6 км от кратера, покрыв населенные пункты тоннами пепла и заставляя местных жителей эвакуироваться.

Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари сообщил, что поисковые операции продолжаются, поскольку под обломками остаются тела погибших, среди которых и ребенок. Отмечается, что от извержения пострадали более 10 тысяч человек в десяти селах, часть из них временно нашла убежище у родственников, а другим местные власти готовят школы как временные укрытия.

Агентство по мониторингу вулканов повысило уровень опасности до самого высокого и расширило зону эвакуации до 7 километров. Глава Фонда Святого Гавриила, который занимается монастырями на острове, Агуста Пальма рассказала, что одна монахиня погибла, а другая пропала без вести. На опубликованных фото видно, как вулканический пепел полностью покрывает здания, а горячий материал влечет за собой пожары.

Левотоби-Лаки-Лаки является одним из двух вулканов региона, местные называют его «горы мужчины» и «горы женщины». В январе около 6500 человек были эвакуированы из-за активности вулкана, тогда также закрыли местный аэропорт. По словам руководителя Геологического агентства Мухаммада Вафида, резкое извержение было вызвано закупоркой магмы, что увеличило давление и привело к мощному взрыву.

Это уже второе крупное извержение в Индонезии за последние недели — 27 октября вулкан Марапи на острове Суматра также выбросил огромные столбы пепла, но тогда жертв не было.

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