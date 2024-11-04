На острове Флорес произошло мощное извержение вулкана: горят дома, многие погибшие (фото)

Мощное извержение вулкана Левотобе на индонезийском острове Флорес привело к гибели не менее 10 человек, разрушив дома и монастырь католических монахинь.

Об этом пишет АР.

По словам наблюдателя Фирмана Йосефа, вулкан выбросил густую коричневую пепел на высоту до 2000 метров, а горячий пепел накрыл соседние села, уничтожая дома, включая монастырь католических монахинь. Вулканические материалы распространились на расстояние до 6 км от кратера, покрыв населенные пункты тоннами пепла и заставляя местных жителей эвакуироваться.

В больших 100 человек пострадал в eruption of volcano в Indonesia



▪️The Laki-laki volcano, который находится на острове Flores, еrupted последние ночи, spewing lava, volcanic posh a red-hot stones в середине 2,000 метров, как результат которых есть тот человек. pic.twitter.com/qrJKqXz6Zr — S printer (@SprinterFamily) November 4, 2024

Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари сообщил, что поисковые операции продолжаются, поскольку под обломками остаются тела погибших, среди которых и ребенок. Отмечается, что от извержения пострадали более 10 тысяч человек в десяти селах, часть из них временно нашла убежище у родственников, а другим местные власти готовят школы как временные укрытия.

Жизнь людей замерзает до fallout #hotcanic material під час eruption #Levotobi volcano на Индонезийском island of Flores, November 4, 2024. pic.twitter.com/B1XCR2s50f – Alex Terry (@AlexTerry17482) November 4, 2024

Агентство по мониторингу вулканов повысило уровень опасности до самого высокого и расширило зону эвакуации до 7 километров. Глава Фонда Святого Гавриила, который занимается монастырями на острове, Агуста Пальма рассказала, что одна монахиня погибла, а другая пропала без вести. На опубликованных фото видно, как вулканический пепел полностью покрывает здания, а горячий материал влечет за собой пожары.

#BREAKING Řady volcanic eruptions на Индонезийском island of Flores ha killed v 10 людях, в соответствии с Национальной Disaster Management Agency (BNPB).



The 5,200-ft Mount Lewotobi Laki Laki erupted just after midnight on Monday, sending thick ash 2,000 meters… pic.twitter.com/mpTmkbEah7 — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) November 4, 2024

Левотоби-Лаки-Лаки является одним из двух вулканов региона, местные называют его «горы мужчины» и «горы женщины». В январе около 6500 человек были эвакуированы из-за активности вулкана, тогда также закрыли местный аэропорт. По словам руководителя Геологического агентства Мухаммада Вафида, резкое извержение было вызвано закупоркой магмы, что увеличило давление и привело к мощному взрыву.

Это уже второе крупное извержение в Индонезии за последние недели — 27 октября вулкан Марапи на острове Суматра также выбросил огромные столбы пепла, но тогда жертв не было.

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