Мир
140
1 мин

На острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна: что известно

Итальянский институт геофизики и вулканологии сообщил о мощных выбросах пепла из кратеров на вершине Этны. Для авиации была введена наивысшая степень опасности, поскольку вулканическая активность может повлиять на воздушное сообщение.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Извержение вулкана Этна

Извержение вулкана Этна / © Bild Russian в Telegram

На острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна.

Об этом сообщает BILD_Russian.

Итальянский институт геофизики и вулканологии сообщил о мощных выбросах пепла из кратеров на вершине Этны. Для авиации была введена наивысшая степень опасности, поскольку вулканическая активность может повлиять на воздушное сообщение.

Аэропорт Катании пока продолжает работу, но авиапассажирам советуют заранее проверять информацию у авиакомпаний и быть готовыми к задержкам или отменам рейсов.

Этна высотой более 3400 метров считается одним из самых активных вулканов планеты. Регулярные извержения сопровождаются выбросами лавы и пепла, что нередко привлекает множество туристов.

Власти Сицилии усилили контроль за безопасностью у подножия вулкана. В частности, установлен запрет приближаться к потокам лавы ближе чем на 50 метров, а экскурсии теперь разрешены только под руководством специалистов.

Напомним, в Украине есть активный вулкан, о котором почти никто не знает. Он расположен вблизи села Старуня Ивано-Франковской области.

