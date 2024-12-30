На острове в Океании абориген носит украинский трезубец и знает о войне – видео

Кроме аксессуара на нем были только чехол на пенисе, ожерелье и корона с перьями.

В Океании абориген удивил своим аксессуаром – браслетом с гербом Украины.

Об этом рассказала тревел-блогерша Марина Гранкина на своей странице в Instagram.

Она встретилась с племенем нахваль, живущим на острове Танна, расположенном в стране Вануату. У одного из мужчин, которого зовут Якель, она увидела браслет с трезубцем. К слову, кроме аксессуара на нем были только чехол на пенисе, ожерелье и корона с перьями.

"Когда из аксессуаров у тебя браслет с украинским трезубцем и чехол на пенис. Мужчина из племени Якель носит браслет с трезубцем. В племени нас спрашивали, продолжается ли еще война с Россией", — написала Марина.

В Океании абориген носит украинский трезубец и знает о войне

В комментариях под постом подписчики блогерши поделились, что ошеломлены увиденным:

Ошалеть!

Шок

Главное – что чехол в боевом состоянии

Интересно, что люди, живя в племени, интересуются, идет ли война, и это понятно, они живут в племени. Смешно то, что люди в высокоразвитых странах спрашивают то же самое

Может, это Дима Комаров подарил?

Значит наши путешественники там в уважении!!!

Эмпатия и цивилизация, оказывается, никак не взаимосвязаны

Напомним, на известном курорте в Египте акула напала на туристов. В результате нападения один турист погиб, еще один – получил ранения.

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