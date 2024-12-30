На острове в Океании абориген носит украинский трезубец и знает о войне – видео

Кроме аксессуара на нем были только чехол на пенисе, ожерелье и корона с перьями.
В Океании абориген удивил своим аксессуаром – браслетом с гербом Украины.
Об этом рассказала тревел-блогерша Марина Гранкина на своей странице в Instagram.
Она встретилась с племенем нахваль, живущим на острове Танна, расположенном в стране Вануату. У одного из мужчин, которого зовут Якель, она увидела браслет с трезубцем. К слову, кроме аксессуара на нем были только чехол на пенисе, ожерелье и корона с перьями.
"Когда из аксессуаров у тебя браслет с украинским трезубцем и чехол на пенис. Мужчина из племени Якель носит браслет с трезубцем. В племени нас спрашивали, продолжается ли еще война с Россией", — написала Марина.
В комментариях под постом подписчики блогерши поделились, что ошеломлены увиденным:
- Ошалеть!
- Шок
- Главное – что чехол в боевом состоянии
- Интересно, что люди, живя в племени, интересуются, идет ли война, и это понятно, они живут в племени. Смешно то, что люди в высокоразвитых странах спрашивают то же самое
- Может, это Дима Комаров подарил?
- Значит наши путешественники там в уважении!!!
- Эмпатия и цивилизация, оказывается, никак не взаимосвязаны
Напомним, на известном курорте в Египте акула напала на туристов. В результате нападения один турист погиб, еще один – получил ранения.
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