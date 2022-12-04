На острове Ява тысячи человек бежали от облака пепла после извержения вулкана: видео

В воскресенье, 4 декабря, в Индонезии началось извержение вулкана Семера на острове Ява. Он выбросил тучу пепла на 15 км в небо и заставил эвакуироваться почти 2000 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Индонезии объявили самый высокий уровень опасности для региона на востоке страны.

Индонезийские authorities evacuated people and issued their highest warning as volcano erupted in eastern region of Java island



— https://t.co/ax1r6cr5hH pic.twitter.com/uBFn8eBYVQ — PiQ  (@PriapusIQ) December 4, 2022

Пока нет сообщений о жертвах в результате извержения самого высокого на острове вулкана Семеру. Однако 1979 человек были перемещены в 11 приютов, а власти раздали маски жителям.



Semeru volcano был erupted на Indonesia's Java island, authorities будет issued a maximum danger warning pic.twitter.com/Vamh1GpntS — My Truth Post (@my_truth_post) December 4, 2022

"Большинство дорог было закрыто сегодня утром, сейчас идет дождь из вулканического пепла, закрывшего вид на горы", — сообщил Reuters местный волонтер.

#Semeru volcanic eruption на Java island Sunday 04-Dec, spewing ash 1.5 km до аэропорта pic.twitter.com/7wwByYcAzs — UkhrulPulse™ (@UkhrulPulse) December 4, 2022

Министерство транспорта Индонезии заявило, что извержение не повлияло на авиасообщение, но сообщение об опасности было отправлено в два региональных аэропорта.

Volcano еrupted в Indonesia на Sunday spewing cloud ash 15 km до неба и тягнучи evacuation близько 2,000 человек, благосостояния слуг, как они соответствуют своим высоким варьированием на берегу Java. pic.twitter.com/kICdQcTa0w — DD India (@DDIndialive) December 4, 2022

В прошлом году извержение Семера привело к гибели более 50 человек и эвакуации тысяч человек.

Напомним, оползень, который произошел после проливных дождей 26 ноября на острове Искья в Италии, забрал по крайней мере восемь жизней.

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