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На острове Ява тысячи человек бежали от облака пепла после извержения вулкана: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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На острове Ява тысячи человек бежали от облака пепла после извержения вулкана: видео

Фото: Associated Press

Власти Индонезии объявили самый высокий уровень опасности для региона на востоке страны.

В воскресенье, 4 декабря, в Индонезии началось извержение вулкана Семера на острове Ява. Он выбросил тучу пепла на 15 км в небо и заставил эвакуироваться почти 2000 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Индонезии объявили самый высокий уровень опасности для региона на востоке страны.

Пока нет сообщений о жертвах в результате извержения самого высокого на острове вулкана Семеру. Однако 1979 человек были перемещены в 11 приютов, а власти раздали маски жителям.

"Большинство дорог было закрыто сегодня утром, сейчас идет дождь из вулканического пепла, закрывшего вид на горы", — сообщил Reuters местный волонтер.

Министерство транспорта Индонезии заявило, что извержение не повлияло на авиасообщение, но сообщение об опасности было отправлено в два региональных аэропорта.

В прошлом году извержение Семера привело к гибели более 50 человек и эвакуации тысяч человек.

Напомним, оползень, который произошел после проливных дождей 26 ноября на острове Искья в Италии, забрал по крайней мере восемь жизней.

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Дата публикации
Просмотры
503
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