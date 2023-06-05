На озере в Италии погибли секретные агенты: почему трагедия напоминает сюжет шпионского романа

28 мая на озере Маджоре (Италия) затонул туристический катер. Четыре человека погибли. Ими оказались бывший агент израильского Моссада, два офицера итальянской разведки и жена капитана-россиянка.

Обо всех подробностях трагедии пишет Би-би-си.

Инцидент на озере породил много предположений и спекуляции о том, что же произошло. Озеро Маджоре принадлежит к двум итальянским регионам – Ломбардии и Пьемонту, а также к швейцарскому кантону Тычино.

В Ломбардии расположены несколько технологических кампаний, разрабатывающих продукцию как гражданского, так и военного назначения. А Швейцарию давно считают "транзитной" страной для сотрудников многих разведок. И хотя официальные сообщения говорят, что это была невинная прогулка по озеру, итальянские СМИ много пишут, что на катере проходила встреча итальянских и израильских агентов.

По словам Карло Носерино, прокурора, занимающегося этим делом, всего на борту находились 13 итальянских агентов и 8 израильских. Собственно, только капитан Клаудио Карминат и его жена-россиянка не работают ни на одну разведку.

Прогулка по озеру была запланирована как празднование дня рождения. 15-метровый катер казался удачным выбором для этой цели. Но неожиданно на озере начался шторм с порывами ветра скоростью до 70 км в час.

"Буквально за 30 секунд начался апокалипсис, – рассказал капитан судна газете Corriere della Sera. – Судно сразу опрокинулось и мы упали в воду".

Он также рассказал следователям, что шторм не был неожиданностью – его прогнозировали.

Погибшая жена капитана, Анна Божкова, 50-летняя россиянка, имела вид на жительство и в Италии.

Двое других погибших – 53-летняя Тициана Барноби и 62-летний Клаудио Алонци – сотрудники итальянской секретной службы. Еще один погибший, 50-летний Шимони Эрец, был агентом Моссада на пенсии. Его имя называли только итальянские СМИ, а израильские до сих пор воздерживаются от этого.

Остальные находившиеся на борту катера, когда он перевернулся, смогли доплыть до берега или были спасены судами.

Причиной всех четырех смертей назвали потопление, хотя, как писали итальянские издания, вскрытия тел погибших не было.

Исчезновение выживших

Итальянские СМИ также сообщают, что еще одним аспектом тайны катастрофы на озере стало то, что все выжившие исчезли практически сразу после инцидента.

Они быстро забрали свои вещи из гостиниц и уехали. Так же быстро исчезли даже те, кого доставили в больницы.

Письменных медицинских свидетельств об их лечении не осталось.

А израильтяне даже оставили свои арендованные автомобили и улетели специальным рейсом из Милана. Их имена не называют, но, как заявил ВВС прокурор Носерино, это обычная практика – называть имена только жертв, а не выживших.

Израильский премьер Беньямин Нетальяху подтвердил только, что погибший израильтянин был отставным агентом Моссада, не назвав его имени.

Переполненная лодка?

Затонувший на озере Маджоре судно до сих пор не достали из воды. Как заявил прокурор, это означает, что полноценное расследование не может начаться.

По его словам, пока катер — на дне озера, и нужно несколько дней, чтобы его оттуда достать.

Прокурор также утверждает, что катер был рассчитан всего на 15 человек, но на борту было на восемь пассажиров больше. Это могло значительно усложнить маневры для капитана судна во время шквального ветра.

Предметом следствия также должно стать выяснение причин, почему катер вообще вышел в плавание в плохую погоду.

Карабинеры, итальянская военизированная полиция, ведущая следствие, уже заявила, что будет расследовать только то, почему катер был переполнен и почему вышел в плавание в плохую погоду, но не то, что делали люди на борту судна.

Ранее стало известно, что в результате столкновения поездов в Индии погибли более 300 человек. Власти завершили поисково-спасательные работы.

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