Памятник танку Т-34 в Словакии / © из соцсетей

В селе Косорин в центральной части Словакии на постаменте памятника, на котором установлен советский танк Т-34, появились надписи с осуждением россиян и прославлением Юрая Чинтулы, который совершил покушение на убийство премьер-министра страны Роберта Фицо в мае 2024 года.

Об этом сообщило издание Aktuality.

На памятнике, установленном в честь Словацкого национального восстания кто-то неизвестный написал краской из баллончика «Vivat Cintula» («Слава Чинтуле») и «Rus — gnus» («Русские — гадость»).

Работники муниципалитета пытались удалить надписи с постамента, используя различные чистящие средства, впрочем безрезультатно.

«Посмотрим, сможем ли мы это почистить, или придется шлифовать поверхность камня. Но это не будет стоить сто евро», — прокомментировала староста Косорина Дарья Морвайова.

Руководительница села сомневается, что этот акт вандализма был совершен кем-то из местных, и не может понять мотивацию вандала.

«Это, видимо, знает только он. Я не знаю, одобрил бы ли кто-то в нашей деревне поступок, который произошел в прошлом году в Гандлове [покушение на премьер-министра Роберта Фицо], хотя это недалеко от нас. Любой нормальный человек осудил бы это», — сказала она.

Министр внутренних дел из правительства Фицо Матуш Шутай Эшток обвинил в этом инциденте «сторонников оппозиции», которые по его словам «откровенно одобряют покушение на премьер-министра».

«Они написали на нем [постаменте памятника] вульгарные и ненавистнические сообщения, попирая память героев, отдавших свою жизнь за свободу нашей страны», — добавил он в заметке в соцсети Facebook.

Как известно, восстание в Словакии во время Второй мировой войны, в честь которого установлен этот памятник, было подавлено войсками нацистской Германии. Главной причиной неудачи восстания называют деятельность подконтрольных Москве партизан и промедление частей Красной армии с приходом на помощь восставшим.

Как сообщалось ранее, премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая 2024 года ранили в городе Гандлова во время стрельбы в здании, где проходило заседание правительства.

За покушение на убийство словацкого премьер-министра задержали 71-летнего Юрая Чинтулу, писателя из города Левице, который, как бывший сотрудник частной службы безопасности, вполне законно владел огнестрельным оружием.

Напомним, в начале октября этого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поехал на неформальную встречу лидеров Европейского Союза, которая состоялась в Копенгагене, сославшись на проблемы со здоровьем, связанные с попыткой его убийства, которая произошла в прошлом году.