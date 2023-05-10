На параде был двойник Путина, а Токаева и Пашиняна могли заставить приехать: экс-агент КГБ рассказал интересные детали

На 9 Мая к Владимиру Путину в Москву приехали всего несколько иностранных лидеров.

На параде в Москве 9 мая, кроме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, к российскому диктатору Путину приехали президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистан Садыр Жапаров. Однако поведение Токаева и Пашиняна особенно ярко демонстрировало, что они не рады приезду в Москву. А на Красной площади мог выступать двойник Путина.

Об этом "24 каналу" рассказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Так, эксперт отметил, что когда есть уверенность, что выступает настоящий Путин, как, например, на фейковом присоединении оккупированных областей Украины или обращение к Федеральному собранию, всегда есть маленькая и неприметная деталь в его поведении.

"Когда настоящий Путин произносил реч, хотел он этого или нет, каждые полторы минуты он кашлял. Здесь мы видим Путина (на параде – ред.), который 10 минут говорил и ни разу не прочистил себе горло. Для меня это показатель, что это не настоящий Путин", – отметил Сергей Жирнов.

Бывший агент КГБ также отметил, что до последнего было неизвестно о том, иностранные лидеры все же появятся на параде 9 Мая, чтобы "поощрить" их, Кремль мог давить на них.

"То, что они приехали означает, что на них очень сильно надавили, на всех. Никто же не собирался приезжать, кроме киргиза и то, потому что его страна очень зависит от России. Все остальные ехать не хотели. И самым показательным был Токаев. Из семи сидевших возле Путина Токаев и Пашинян не одели георгиевские ленты",– подчеркнул Жирнов.

"В конце концов, если на президентов нажали, чтобы они приехали, то также нажать на них могли, чтобы они, понимая, что это не Путин, а двойник, все равно сидели рядом", — резюмировал он.

Напомним, Си Цзиньпин проигнорировал Путина 9 Мая и не поздравил его с "Днем Победы".

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